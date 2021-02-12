Каждый 50-й землянин вакцинировался от коронавируса
Число сделавших прививку жителей планеты достигло 159,3 миллиона человек.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Каждый 50-й житель Земли уже вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчёты.
По данным агентства, число сделавших прививку землян достигло 159,3 миллиона человек. Таким образом, доля привитых составляет 2% от населения мира. Как сообщил Фонд ООН, по состоянию на середину прошлого года на Земле проживает 7 795 000 000 человек.
Отмечается, что в среднем за последнюю неделю вакцинацию проходит около шести миллионов человек в сутки. Напомним, что в начале февраля число привитых впервые превысило количество заразившихся, которых с начала пандемии — 107,8 млн человек. Свыше 2,3 млн из них умерло.
Больше всего прививок сделали в США — около 48 млн. Далее идут Китай (40 млн) и Великобритания (14,1 млн). Самая высокая доля вакцинированного населения в Израиле — 69,3%. На втором и третьем местах — ОАЭ и Сейшельские острова соответственно.
Ранее стало известно, что более двух миллионов россиян уже сделали прививки от ковида вакциной "Спутник V".
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