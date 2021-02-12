В России предложили запретить "быстрые свидания" на День влюблённых

Во время распространения коронавируса "быстрые свидания" и другие мероприятия, посвящённые Дню святого Валентина, необходимо запретить. С такой инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Как сообщает портал News.ru, общественник уже направил соответствующее обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

"Ведь именно этот день, как правило, связан с объятиями, поцелуями, проведением "быстрых свиданий" и иных действий, предусматривающих тесный контакт массы людей, которые даже могут быть незнакомы друг с другом. Безусловно, такая мера не вызовет оптимизма у тех, кто ежегодно участвует в "фестивалях Валентина", но этот шаг поможет сохранить здоровье и жизнь граждан", — говорится в письме Петрова.

По его словам, ограничения на проведение "быстрых свиданий" должны действовать не только 14 февраля, но и в течение всего времени пандемии. Общественник считает, что достаточно одного заражённого, чтобы вся компания, желающая познакомиться, отправилась в больницу. Петров отметил, что свидания в масках невозможны, ведь люди хотят увидеть лицо партнёра. Для безопасности он посоветовал знакомиться через Интернет.

В свою очередь, организатор "быстрых свиданий" в Москве Алёна Шустер говорит, что из-за коронавируса число посетителей мероприятий сократили до 20 человек. Она считает, что таких мер вполне хватает, чтобы минимизировать риск заражения. По мнению Шустер, переход в онлайн не даёт так хорошо узнать собеседника, как это проходит при личной встрече.

С ней согласна и психолог Елена Данилова, отметившая, что сегодня людям крайне необходимы реальные встречи.

"Сегодня они для россиян — это глоток свежего воздуха. Люди — социальные существа, им необходим телесный контакт. Хотя бы для того, чтобы избежать депрессии", — сказала Данилова.

Она добавила, что привлекательность партнёра определяется, в частности, его запахом. Таким образом, общаясь в реальности, человек может почти сразу понять, симпатичен ему собеседник или нет.

Ранее опрос показал, что почти половина российских мужчин хотела бы получить на День влюблённых праздничный ужин.

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