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Россиян предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

Эксперты опасаются, что банкам придётся учитывать новые риски и издержки, а дисциплина заёмщиков, наоборот, снизится.

12 февраля 2021, 04:21

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Законопроект, направленный на защиту должников с низким доходом, может создать сложности для банков и увеличить ставки по кредитам, об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий Ассоциации банков России.

Ранее в Госдуму был внесён проект поправок к закону "Об исполнительном производстве". Он предполагает, что должник сможет сохранить часть своих средств в размере прожиточного минимума, их не смогут списывать со счёта. Для этого гражданину следует обратиться с заявлением в Федеральную службу судебных приставов.

В ассоциации считают, что нововведение заставит кредитные организации закладывать риски в процентные ставки. Кроме того, снизится дисциплина заёмщиков.

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Отмечается, что поправки затруднят оценку платёжеспособности клиентов со стороны банка. Сейчас решение о выдаче кредита принимается по справке 2-НДФЛ, данным ФНС и Пенсионного фонда. Если изменения вступят в силу, кредиторам придётся учитывать неприкосновенный доход.

В этом случае финансовые организации могут потребовать дополнительного обеспечения по кредиту или вообще начнут отказывать в выдаче займов малообеспеченным гражданам. Кроме того, взыскать долг с лица, у которого весь его доход соответствует прожиточному минимуму, будет невозможно.

В ассоциации добавили, что прожиточный минимум зависит от медианного дохода по стране, но в разных регионах рассчитывается по-своему.

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"Технически для подразделений ФССП и банков определение предельного размера взыскания по каждому конкретному периодическому платежу, получаемому должником, необходимо будет проверять дополнительно. Это повысит издержки и продлит сроки исполнительного производства", — отметил начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

Эксперты разошлись во мнении касательно нововведения. Часть считает, что банки, столкнувшись с массовым сокращением источников погашения кредитов, резко поднимут ставки. Помимо этого недобросовестные должники могут воспользоваться правом защиты дохода. Например, укажут счёт, на который поступает только пенсия, а сами будут получать зарплату на другой — соответственно, финансовая организация сможет лишь изредка взыскивать долг сверх прожиточного минимума.

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Другие специалисты уверены, что законопроект не окажет влияния на условия кредитования, поскольку банки оценивают в основном стабильность доходов и кредитную историю.

Авторы инициативы отмечают, что она направлена на поиск баланса между защитой должника и кредитора. Уже сейчас по закону "Об исполнительном производстве" за долги нельзя списывать алименты, материнский капитал, некоторые виды социальных пособий и пенсий. Кроме того, запрещается удерживать более 50% зарплаты ежемесячно.

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