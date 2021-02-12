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Категорий: 18

Певицу Полину Гагарину заподозрили сразу в двух романах с женатыми мужчинами

Один из них саунд-продюсер, а другой её концертный директор.

12 февраля 2021, 03:29
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLHxRLDHef-/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gagara1987</a></p>

Фото © Instagram / gagara1987

Певица Полина Гагарина недавно развелась с мужем после шести лет брака, и теперь поклонники пытаются выяснить, с кем же встречается знаменитость. Сама артистка свои отношения не афиширует, но её уже успели заподозрить сразу в двух романах.

С одним из возможных бойфрендов Гагарину видели на заправке, речь идёт о саунд-продюсере Владимире Чиняеве. Мужчине 48 лет, он женат и имеет двоих детей, пишет "Собеседник". Потенциальный кавалер задолжал государству почти 60 тысяч рублей: 36 как индивидуальный предприниматель и 23,5 в качестве налога на автомобиль.

Полину Гагарину застали на тайном свидании с новым бойфрендом, который никак не хотел её отпускать

Полину Гагарину застали на тайном свидании с новым бойфрендом, который никак не хотел её отпускать

Однако продюсер Олеся Сазыкина уверена, что Полина не может встречаться с Чиняевым. По её словам, Гагарина закрутила роман со своим концертным директором Андреем Мухачёвым.

Сазыкина утверждает, что эта информация оказалась в её руках совершенно случайно. Она рассказала, что обратилась к некоему хакеру по личному вопросу, а тот слил ей переписку Мухачёва с певицей.

"Он мне прислал переписку Полины с её директором Андрюшей, с которым она давно уже очень близка. Так что неудивительно, что из ревности бывший муж Полины не отпускал дочь за границу", — рассказала продюсер.

Андрей Мухачёв. Фото © Instagram / mukhachev8

Андрей Мухачёв. Фото © Instagram / mukhachev8

Андрею Мухачёву 40 лет, в прошлом он профессиональный хоккеист, а в шоу-бизнес пришёл без опыта работы. Кстати, он тоже женат и имеет двоих детей.

"Отпустили бы с незнакомым человеком?" Бывший муж Гагариной объяснил запрет на выезд дочери за границу

"Отпустили бы с незнакомым человеком?" Бывший муж Гагариной объяснил запрет на выезд дочери за границу

Коллеги Полины Гагариной отрицают её роман с экс-спортсменом. Они уверены, что сплетни распространяют недобросовестные люди, певица и её концертный директор дружат семьями и счастливы в отношениях — но не друг с другом, передаёт "Комсомольская правда".

Ранее Полина Гагарина призналась в неожиданной фобии.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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