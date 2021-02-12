Певицу Полину Гагарину заподозрили сразу в двух романах с женатыми мужчинами

Певица Полина Гагарина недавно развелась с мужем после шести лет брака, и теперь поклонники пытаются выяснить, с кем же встречается знаменитость. Сама артистка свои отношения не афиширует, но её уже успели заподозрить сразу в двух романах.

С одним из возможных бойфрендов Гагарину видели на заправке, речь идёт о саунд-продюсере Владимире Чиняеве. Мужчине 48 лет, он женат и имеет двоих детей, пишет "Собеседник". Потенциальный кавалер задолжал государству почти 60 тысяч рублей: 36 как индивидуальный предприниматель и 23,5 в качестве налога на автомобиль.

Однако продюсер Олеся Сазыкина уверена, что Полина не может встречаться с Чиняевым. По её словам, Гагарина закрутила роман со своим концертным директором Андреем Мухачёвым.

Сазыкина утверждает, что эта информация оказалась в её руках совершенно случайно. Она рассказала, что обратилась к некоему хакеру по личному вопросу, а тот слил ей переписку Мухачёва с певицей.

"Он мне прислал переписку Полины с её директором Андрюшей, с которым она давно уже очень близка. Так что неудивительно, что из ревности бывший муж Полины не отпускал дочь за границу", — рассказала продюсер.

Андрей Мухачёв. Фото © Instagram / mukhachev8

Андрею Мухачёву 40 лет, в прошлом он профессиональный хоккеист, а в шоу-бизнес пришёл без опыта работы. Кстати, он тоже женат и имеет двоих детей.

Коллеги Полины Гагариной отрицают её роман с экс-спортсменом. Они уверены, что сплетни распространяют недобросовестные люди, певица и её концертный директор дружат семьями и счастливы в отношениях — но не друг с другом, передаёт "Комсомольская правда".

Ранее Полина Гагарина призналась в неожиданной фобии.

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