"Детей забираешь — как будто на шахте побывали". Прокуратура начала проверку из-за чёрной пыли в приморском порту
По итогам разбирательства виновных привлекут к ответственности.
Приморский порт Посьет засыпало угольной пылью. Видео © Instagram / newsbox24.tv
Порт Посьет в Приморском крае засыпало угольной пылью, в воздух поднялся огромный чёрный столб, похожий на дым. Транспортная прокуратура региона начала проверку на предмет соблюдения экологического законодательства, говорится на сайте ведомства.
Основанием для расследования послужила видеозапись, опубликованная в Сети. На ней запечатлено пыление при перевалке угля стивидорной компанией. Прокуратура проверит АО "Торговый порт Посьет" в части исполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при организации погрузочно-разгрузочных работ. По итогам разбирательства виновные будут привлечены к ответственности.
"Видите, на сопочке здание виднеется? Это детский сад — ясли! Детей забираешь — как будто они на шахте побывали!" — пожаловалась в комментариях к видео местная жительница.
Её поддержали и другие комментаторы, люди беспокоятся за своё здоровье и надеются, что скоро будут приняты меры.
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