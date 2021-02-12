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"Детей забираешь — как будто на шахте побывали". Прокуратура начала проверку из-за чёрной пыли в приморском порту

По итогам разбирательства виновных привлекут к ответственности.

12 февраля 2021, 03:03

Приморский порт Посьет засыпало угольной пылью. Видео © Instagram / newsbox24.tv

Порт Посьет в Приморском крае засыпало угольной пылью, в воздух поднялся огромный чёрный столб, похожий на дым. Транспортная прокуратура региона начала проверку на предмет соблюдения экологического законодательства, говорится на сайте ведомства.

Основанием для расследования послужила видеозапись, опубликованная в Сети. На ней запечатлено пыление при перевалке угля стивидорной компанией. Прокуратура проверит АО "Торговый порт Посьет" в части исполнения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства при организации погрузочно-разгрузочных работ. По итогам разбирательства виновные будут привлечены к ответственности.

Под Оренбургом опрокинулись автоцистерны с нефтью

Под Оренбургом опрокинулись автоцистерны с нефтью

"Видите, на сопочке здание виднеется? Это детский сад — ясли! Детей забираешь — как будто они на шахте побывали!" — пожаловалась в комментариях к видео местная жительница.

Её поддержали и другие комментаторы, люди беспокоятся за своё здоровье и надеются, что скоро будут приняты меры.

Видел свежий, только что выпавший чёрный снег — то ещё зрелище


sslaash7171

Во Врангеле то же самое, по ночам пылят, пока не видно. Наутро всё чёрное кругом, а по акватории буксиры носятся, чтобы пыль с поверхности убрать


gigamoto

Ранее глава Росприроднадзора назвала главные причины техногенных аварий в России.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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