"Показали всему миру, что мы не Занзибар": Онищенко объяснил, зачем в России разработали три вакцины от ковида
Он отметил, что в РФ созданы препараты всех существующих типов.
Фото © ТАСС / Андрей Епихин
Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, зачем в России были разработаны три вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и ожидающая регистрации "КовиВак".
"Создав три вакцины, мы показали всему миру, что мы не Занзибар. Что наша научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, наша иммунология сохраняют свои лидерские позиции на планете", — подчеркнул Онищенко в интервью журналу Sobesednik.
Депутат добавил, что сейчас в РФ существуют вакцины всех типов: генно-инженерный "Спутник V", синтетическая от "Вектора" и живая от центра Чумакова, которая является классическим примером.
Онищенко напомнил, что в России история вакцинации началась с прививки от оспы, которую сделала императрица Екатерина II с помощью живого возбудителя инфекции.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал крупным научным успехом появление в РФ трёх вакцин от коронавируса.
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