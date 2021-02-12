"Показали всему миру, что мы не Занзибар": Онищенко объяснил, зачем в России разработали три вакцины от ковида

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил, зачем в России были разработаны три вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и ожидающая регистрации "КовиВак".

"Создав три вакцины, мы показали всему миру, что мы не Занзибар. Что наша научная школа, заточенная на вакцинный суверенитет, наша иммунология сохраняют свои лидерские позиции на планете", — подчеркнул Онищенко в интервью журналу Sobesednik.

Депутат добавил, что сейчас в РФ существуют вакцины всех типов: генно-инженерный "Спутник V", синтетическая от "Вектора" и живая от центра Чумакова, которая является классическим примером.

Онищенко напомнил, что в России история вакцинации началась с прививки от оспы, которую сделала императрица Екатерина II с помощью живого возбудителя инфекции.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал крупным научным успехом появление в РФ трёх вакцин от коронавируса.

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