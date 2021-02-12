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"Он всё равно будет": инфекционист спрогнозировал сроки нового всплеска коронавируса

По его словам, снимать ограничения преждевременно.

12 февраля 2021, 01:47

Фото © Pixabay

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом ожидается в середине весны, в апреле. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, если общество преждевременно откажется от масочного режима и ограничений, заражения могут носить массовый характер.

"Он всё равно будет. Но вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдём незаметно, или он будет с массовым заболеванием", — подчеркнул Тимаков в интервью РИА "Новости".

Врач добавил, что сейчас, в конце зимы, иммунитет человека ослаблен. Этому способствует авитаминоз, отсутствие солнца и депрессивные состояния, обусловленные социальными ограничениями и экономической ситуацией. Вскоре же начнутся весенние ОРВИ — и людям хватит даже небольшой дозы вируса, чтобы заразиться.

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Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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