Эмир Кустурица привился российской вакциной от ковида "Спутник V"

Известный сербский режиссёр Эмир Кустурица сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом он рассказал в интервью Россотрудничеству, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале агентства.

"Я уже сделал первый укол, следующий — 17 февраля", — сообщил Кустурица.

Режиссёр отметил, что большинство сербов доверяют именно российской вакцине. По его словам, белградская элита, которая близка к Западу, верит в препараты от компаний Pfizer и Moderna, но 80% жителей страны считают лучшей вакциной "Спутник V" и надеются, что её будет больше в Сербии.

"Эта вакцина для нас самая важная", — подчеркнул Кустурица.

Напомним, ранее опрос показал, что большинство сербов действительно предпочитают именно российскую вакцину.

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