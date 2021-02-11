Сбежавший из тюрьмы на Кипре алтайский "маньяк в погонах" задержан

Бывший алтайский следователь Александр Сатлаев, ранее сбежавший из тюрьмы на Кипре, где он отбывал наказание за грабёж и изнасилование, задержан. Об этом сообщает издание Iha.

Сатлаева поймали в пустующем доме в посёлке Доганкёй недалеко от портового города Кириния. Правоохранители Кипра поблагодарили всех, кто участвовал в масштабных поисках беглеца, очевидцев и прессу, работавшую с полицией.