Сбежавший из тюрьмы на Кипре алтайский "маньяк в погонах" задержан
Он прятался в пустующем доме.
Бывший алтайский следователь Александр Сатлаев, ранее сбежавший из тюрьмы на Кипре, где он отбывал наказание за грабёж и изнасилование, задержан. Об этом сообщает издание Iha.
Сатлаева поймали в пустующем доме в посёлке Доганкёй недалеко от портового города Кириния. Правоохранители Кипра поблагодарили всех, кто участвовал в масштабных поисках беглеца, очевидцев и прессу, работавшую с полицией.
Напомним, Сатлаева арестовали на Кипре по обвинению в сексуальном насилии и грабеже. В России в 2015 году суд приговорил его к шести годам заключения за четыре изнасилования и четыре покушения. Однако в 2019 году Сатлаев вышел по УДО. Накануне стало известно о его побеге.
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