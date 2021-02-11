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Сбежавший из тюрьмы на Кипре алтайский "маньяк в погонах" задержан

Он прятался в пустующем доме.

11 февраля 2021, 22:43
<p>Фото © <a href="https://www.iha.com.tr/haber-kktcdeki-firari-rus-mahkum-satlaev-yakalandi-892182/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Iha</a></p>

Фото © Iha

Бывший алтайский следователь Александр Сатлаев, ранее сбежавший из тюрьмы на Кипре, где он отбывал наказание за грабёж и изнасилование, задержан. Об этом сообщает издание Iha.

Фото © Iha

Фото © Iha

Сатлаева поймали в пустующем доме в посёлке Доганкёй недалеко от портового города Кириния. Правоохранители Кипра поблагодарили всех, кто участвовал в масштабных поисках беглеца, очевидцев и прессу, работавшую с полицией.

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Напомним, Сатлаева арестовали на Кипре по обвинению в сексуальном насилии и грабеже. В России в 2015 году суд приговорил его к шести годам заключения за четыре изнасилования и четыре покушения. Однако в 2019 году Сатлаев вышел по УДО. Накануне стало известно о его побеге.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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