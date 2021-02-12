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Опубликовано 12 февраля 2021, 00:39

Черногория одобрила поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Первые партии препарата поступят в страну в течение следующей недели.

Черногорский институт лекарств и медицинских изделий (CINMED) выдал разрешение на импорт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает газета Vijesti.

Планируется, что первые дозы препарата поступят в страну в течение следующей недели. Всего в Черногории выявлен 67 441 случай заражения ковидом. Выздоровело 58 210 человек, умерло 869 пациентов.

Отмечается, что решение было принято в соответствии с законом Черногории о лекарственных средствах. Он предусматривает ввоз лекарств, незарегистрированных в стране, если имеются особые медицинские потребности, например в период пандемии.

Американское СМИ предрекло российской вакцине от ковида "Спутник V" мировой успех
Американское СМИ предрекло российской вакцине от ковида "Спутник V" мировой успех

Ранее Лайф сообщал, что в Иране началась вакцинация российским препаратом от ковида "Спутник V".

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Дарья Хомякова
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