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Черногория одобрила поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Первые партии препарата поступят в страну в течение следующей недели.

11 февраля 2021, 21:39
<p>Фото © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

Черногорский институт лекарств и медицинских изделий (CINMED) выдал разрешение на импорт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает газета Vijesti.

Планируется, что первые дозы препарата поступят в страну в течение следующей недели. Всего в Черногории выявлен 67 441 случай заражения ковидом. Выздоровело 58 210 человек, умерло 869 пациентов.

Отмечается, что решение было принято в соответствии с законом Черногории о лекарственных средствах. Он предусматривает ввоз лекарств, незарегистрированных в стране, если имеются особые медицинские потребности, например в период пандемии.

Американское СМИ предрекло российской вакцине от ковида "Спутник V" мировой успех

Американское СМИ предрекло российской вакцине от ковида "Спутник V" мировой успех

Ранее Лайф сообщал, что в Иране началась вакцинация российским препаратом от ковида "Спутник V".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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