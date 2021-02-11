Учёные рассчитывают, что у российской вакцины от аллергии на кошек не будет противопоказаний

Российские учёные, разрабатывающие вакцину от кошек, рассчитывают, что у неё не будет противопоказаний. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала научный сотрудник Сеченовского университета Ксения Рябова.

Она напомнила, что вакцинация от аллергенов существует уже давно и представляет собой специфическую иммунную терапию. Сейчас в ней используются натуральные антигены, противопоказанные тяжёлым пациентам. Кроме того, при терапии необходимо придерживаться строгой диеты.

В свою очередь специалисты Института молекулярной медицины Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета работают над созданием принципиально иного препарата — генно-инженерной вакцины. Учёные уже отобрали несколько её примеров, чтобы выйти на доклинические испытания. Если они продемонстрируют безопасность, то начнётся следующий этап — клинические испытания с участием добровольцев.

Напомним, ранее один из разработчиков препарата, профессор Венского медицинского университета Рудольф Валента рассказал, что прививать от аллергии на кошек могут начать уже в 2023 году.

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