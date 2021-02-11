"Нас пугать уже нечем": в Госдуме оценили условие США для отмены санкций против России
В парламенте отметили, что "окрики из Вашингтона" лишь работа на публику.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера о том, что Вашингтон не отменит санкции против России, пока Москва "не откажется от своей линии по Украине".
"А то, что касается санкций, так они были всегда. Сколько существует Россия, столько и было нападок и санкций. Крым — наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем", — цитирует депутата РИА "Новости".
Бальбек добавил, что Россия не признает США дружественным государством, пока Вашингтон не прекратит вмешательство во внутренние дела РФ. По словам парламентария, "все эти окрики" лишь работа на публику и Россия не нуждается в чьих-либо консультациях.
Ранее в МИД РФ предостерегли ЕС от "опрометчивого шага" — новых санкций, которые, по данным СМИ, уже начали обсуждать.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев