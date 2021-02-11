"Нас пугать уже нечем": в Госдуме оценили условие США для отмены санкций против России

В парламенте отметили, что "окрики из Вашингтона" лишь работа на публику.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил заявление политического координатора постпредства США при ООН Родни Хантера о том, что Вашингтон не отменит санкции против России, пока Москва "не откажется от своей линии по Украине".

"А то, что касается санкций, так они были всегда. Сколько существует Россия, столько и было нападок и санкций. Крым — наш. Мы его не отдадим, невзирая ни на какие угрозы. Да и, если честно, Вашингтону нас уже и пугать нечем", — цитирует депутата РИА "Новости".