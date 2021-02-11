Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России

Постпреды Евросоюза обсудили рабочую поездку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"На встрече в среду не менее десяти послов выразили своё разочарование по поводу того, как прошёл визит Борреля", — отмечается в публикации.

По данным агентства, в ходе встречи послы также обсудили возможные санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано не стал комментировать встречу постпредов, однако уточнил, что разговоры о возможных мерах в отношении РФ действительно уже идут.

Как ранее сообщал Лайф, в ходе своей поездки Жозеп Боррель подчеркнул, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложные отношения. Однако после возвращения из России глава дипломатии ЕС резко поменял своё мнение, заявив, что РФ всё больше отдаляется от Евросоюза. Он также отметил, что намерен лично предложить Евросоюзу новые антироссийские санкции.

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