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Диетолог дала советы по меню на День влюблённых: афродизиаки и никакой тяжёлой пищи

Если увлечься, еда будет слишком питательной, может клонить ко сну.

11 февраля 2021, 18:23

Меню на День всех влюблённых должно содержать что-то лёгкое, возбуждающее. Такой совет россиянам в беседе с Лайфом дала врач-диетолог Дарья Русакова. Молодым влюблённым стоит подготовить лёгкие закуски, возможно, с присутствием каких-то афродизиаков.

"В такую погоду хорошо поднимают настроение, конечно, ягоды и морепродукты, приготовленное мясо птицы на гриле со свежими овощами и зеленью. Ещё могут присутствовать какие-то алкогольные напитки, сухое вино и шампанское в небольшом количестве", — посоветовала врач-диетолог.

Ещё специалист порекомендовала обратить внимание на орехи, острые перцы (но не чеснок) и морепродукты, которые легко перевариваются и способствуют возбуждению чувств. Также можно подать к столу авокадо и сыры. В них много белка, витаминов и минералов.

Главное — избегать тяжёлой пищи, поскольку она удручающе влияет на настроение и вызывает сонливость.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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