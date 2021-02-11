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Грузинские дальнобойщики попались с тысячей литров вина в бензобаках

По документам они должны были ввозить только лимонад и яблоки.

11 февраля 2021, 18:07
<p>Контрабандное вино в бензобаке. Фото © Федеральная таможенная служба России</p>

Контрабандное вино в бензобаке. Фото © Федеральная таможенная служба России

На Северном Кавказе таможенники изъяли почти 1200 литров красного вина у дальнобойщиков из Грузии. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе РФ (ФТС).

В конце января сотрудники таможни Дагестана остановили две машины с разницей в три дня. В них и находился контрабандный алкогольный напиток.

В первый раз таможенники остановили тягач Volvo, перевозивший партию яблок. Внимательно обследовав транспортное средство, они обнаружили 570 литров красного вина в одном из бензобаков. Через несколько дней был остановлен автомобиль Scania, в котором обнаружилось уже 610 литров вина. Хотя по документам он перевозил бутылки с грузинским лимонадом.

У дальнобойщиков изъяли всё контрабандное вино и возбудили ряд дел об административных правонарушениях.

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А ранее ФТС взыскала более трёх миллиардов рублей с мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) за уклонение от уплаты таможенных пошлин.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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