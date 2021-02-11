Астролог порекомендовала ритуалы на китайский Новый год: отпугнуть зло и привлечь богатство
После полуночи она рекомендует сделать технику "108 апельсинов".
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Россияне окончательно распрощаются с прошлым годом в ночь на 12 февраля — именно тогда по восточному календарю наступит год Белого металлического быка. О ритуалах, которые помогут получить благосклонность рогатого, рассказала в беседе с Лайфом астролог Елена Егорова.
Для начала она советует подготовить к Новому году своё жильё: сделать уборку, вынести весь хлам, почистись себя и дом с морской солью, окурить его благовониями. Для украшения хватит одной красной скатерти, а вот стол надо накрыть пышно. Астролог рекомендует подготовить много угощений, включая сладости и различные фрукты. Обязательно нужно поставить на стол рис. При этом сладости есть нельзя, их можно раздать друзьям или вынести утром птицам, но ни в коем случае не оставлять дома.
Во время празднования нужно громко шуметь, кричать и производить разные звуки, чтобы отпугнуть злые силы. Запускать грандиозные фейерверки и бить в барабаны было бы желательно, но астролог рекомендует исходить из обстановки, поскольку в будний день не все отнесутся к такому шуму с пониманием.
"После 12 часов можно сделать технику "108 апельсинов". В наших условиях в дом сложно вкатить 108 штук, поэтому можно взять 9 апельсинов. Их нужно оставить перед входом в квартиру или дом. Потом берём маркер и пишем на каждом одно слово — желание: автомобиль, здоровье, счастье и т.д. Уже после 12 часов эти апельсины надо вкатить в дом, то есть чтобы первыми были апельсины, а люди зашли потом. И по всей квартире их раскатать. И так новогоднюю ночь они лежат. С утра встаёте и собираете их, можно съесть или сделать сок", — говорит Егорова.
Она также рекомендует поставить дома фигурку бога богатства или хотя бы повесить его изображение. Взгляд божества при этом должен быть устремлён строго на запад квартиры, а перед ним нужно накрыть столик с красной скатертью и поставить много угощений. Ещё один ритуал — написать на листочке свои желания и положить под фигурку бога богатства, а утром сжечь список и развеять по ветру.
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