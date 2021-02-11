Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Астролог порекомендовала ритуалы на китайский Новый год: отпугнуть зло и привлечь богатство

После полуночи она рекомендует сделать технику "108 апельсинов".

11 февраля 2021, 17:38

Фото © Shutterstock

Россияне окончательно распрощаются с прошлым годом в ночь на 12 февраля — именно тогда по восточному календарю наступит год Белого металлического быка. О ритуалах, которые помогут получить благосклонность рогатого, рассказала в беседе с Лайфом астролог Елена Егорова.

Для начала она советует подготовить к Новому году своё жильё: сделать уборку, вынести весь хлам, почистись себя и дом с морской солью, окурить его благовониями. Для украшения хватит одной красной скатерти, а вот стол надо накрыть пышно. Астролог рекомендует подготовить много угощений, включая сладости и различные фрукты. Обязательно нужно поставить на стол рис. При этом сладости есть нельзя, их можно раздать друзьям или вынести утром птицам, но ни в коем случае не оставлять дома.

Во время празднования нужно громко шуметь, кричать и производить разные звуки, чтобы отпугнуть злые силы. Запускать грандиозные фейерверки и бить в барабаны было бы желательно, но астролог рекомендует исходить из обстановки, поскольку в будний день не все отнесутся к такому шуму с пониманием.

"После 12 часов можно сделать технику "108 апельсинов". В наших условиях в дом сложно вкатить 108 штук, поэтому можно взять 9 апельсинов. Их нужно оставить перед входом в квартиру или дом. Потом берём маркер и пишем на каждом одно слово — желание: автомобиль, здоровье, счастье и т.д. Уже после 12 часов эти апельсины надо вкатить в дом, то есть чтобы первыми были апельсины, а люди зашли потом. И по всей квартире их раскатать. И так новогоднюю ночь они лежат. С утра встаёте и собираете их, можно съесть или сделать сок", — говорит Егорова.

Она также рекомендует поставить дома фигурку бога богатства или хотя бы повесить его изображение. Взгляд божества при этом должен быть устремлён строго на запад квартиры, а перед ним нужно накрыть столик с красной скатертью и поставить много угощений. Ещё один ритуал — написать на листочке свои желания и положить под фигурку бога богатства, а утром сжечь список и развеять по ветру.

Денежное благополучие у Весов и потери для Тельцов. Каким будет новый год для разных знаков зодиака

Денежное благополучие у Весов и потери для Тельцов. Каким будет новый год для разных знаков зодиака

Ранее астролог предупредил об опасностях из-за "соединения" Марса и Урана. Небесный союз грозит человечеству разводами, революциями и конфликтами.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Разводы, революции, конфликты. Астролог предупредил об опасностях из-за "соединения" Марса и Урана

19 января, 13:06

Россияне стали покупать меньше фейерверков и салютов в новогодние праздники

29 января, 03:11

Пенсионеры резко активизировались на сайтах знакомств, и у психолога есть этому объяснение

сегодня в 11:22

США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо

сегодня в 23:23

Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста

сегодня в 23:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1