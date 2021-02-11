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В российских школах могут появиться учебники под редакцией Мединского

В пособиях использован инновационный подход.

11 февраля 2021, 17:22
<p>Владимир Мединский. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Владимир Мединский. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

В российских школах могут появиться учебники по истории под редакцией экс-министра культуры и нынешнего председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского. Об этом заявили на презентации книг, которые были изданы в период с 2014 по 2020 год.

"Нам бы хотелось, чтобы эта новая линейка дошла до школ. Это довольно инновационный подход к изучению истории в школе. Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая", — рассказал Мединский.

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Всего на презентации было представлено 97 книг по истории России. По словам Мединского, почти все они находятся в школах или магазинах, а их общий тираж составляет более одного миллиона экземпляров.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Владимир Путин поручил создать в России единую электронную базу с учебниками по программам среднего профессионального образования.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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