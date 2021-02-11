В российских школах могут появиться учебники под редакцией Мединского
В пособиях использован инновационный подход.
Владимир Мединский. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
В российских школах могут появиться учебники по истории под редакцией экс-министра культуры и нынешнего председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского. Об этом заявили на презентации книг, которые были изданы в период с 2014 по 2020 год.
"Нам бы хотелось, чтобы эта новая линейка дошла до школ. Это довольно инновационный подход к изучению истории в школе. Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая", — рассказал Мединский.
Всего на презентации было представлено 97 книг по истории России. По словам Мединского, почти все они находятся в школах или магазинах, а их общий тираж составляет более одного миллиона экземпляров.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Владимир Путин поручил создать в России единую электронную базу с учебниками по программам среднего профессионального образования.
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