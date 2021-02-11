Убийцу известного бизнесмена нашли через 17 лет: он сменил имя и успел дважды сесть в тюрьму

Следователи раскрыли громкое убийство московского бизнесмена Игоря Колмыкова, которое было совершено 17 лет назад. 34-летнего предпринимателя забили молотком до смерти в сентябре 2003 года, и правоохранители установили убийцу, но подозреваемый бесследно исчез. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, злоумышленника задержали 10 февраля этого года.

Колмыкова обнаружили мёртвым на заднем сиденье его машины после ДТП в Москве. Кроме него в "мерседесе" никого не было. Оказалось, что бизнесмен погиб не в результате ДТП. Мужчину убили пятнадцатью ударами молотка по голове. В ходе расследования была задержана 27-летняя проститутка, в компании которой Колмыков провёл свой последний вечер. Татьяна Фомина не смогла долго врать и рассказала правду о случившемся. По словам женщины, компанию в тот вечер им с бизнесменом составил 23-летний Сергей Зимин из Улан-Удэ. Именно он в ходе ссоры до смерти забил мужчину молотком, а потом положил его тело в машину и попытался избавиться от него. Воплотить свой план Зимину не удалось. Он попал в ДТП и поспешил скрыться с места аварии, бросив машину.

Следователи приступили к поиску подозреваемого, но разыскивание зашло в тупик. Казалось, будто молодой человек просто исчез. Объяснение загадочной пропаже человека нашлось спустя 17 лет — Зимин уехал из Москвы и сменил имя. Он спокойно продолжал жить в Чите под именем Станислав Окулов и даже неоднократно был судим за различные преступления. В 2006 году ему дали пять лет и шесть месяцев за причинение смерти по неосторожности, но он сбежал из мест лишения свободы и был пойман. В 2015 году "Окулов" получил восемь с половиной лет за разбой и незаконное хранение оружия.

10 февраля Зимина задержали в квартире по улице Аргунской в Чите. Ему уже предъявили обвинения в убийстве Колмыкова. Подозреваемый во всём сознался.

Ранее Лайф сообщал, что в Астрахани проверили один отпечаток пальца и раскрыли убийство 24-летней давности.



Авторы