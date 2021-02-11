"Подготовь мне ямку поглубже". Похоронщики записали гимн на песню известного шансонье

"У нас в 2020 году было 10-летие ассоциации "Похоронные организации Урала", которую я возглавляю, и мы решили выпустить клип на эту песню. Собрались с друзьями-похоронщиками, записали. Но в прошлом году пандемия не дала нам возможность доделать его, в этом году мы его досняли и в конце января выпустили. Ребята не удержались — давай везде выкладывать его на YouTube", — поведал Хазов.