"Подготовь мне ямку поглубже". Похоронщики записали гимн на песню известного шансонье
В создании клипа участвовали известные уральские ритуальщики.
Похоронщики записали свой гимн на песню известного шансонье. Видео © ura.ru
В Екатеринбурге сотрудники ритуальных фирм сделали клип под названием "Гимн похоронщиков" на основе песни "Могильщик" шансонье Виталия Аксёнова. Об этом сообщает URA.ru.
Съёмки клипа вели на Широкореченском кладбище, где расположена так называемая аллея братков — место погребения видных представителей преступного мира Екатеринбурга 1990-х годов. Все участники видео связаны с похоронными службами региона.
Из-за пандемии процесс создания клипа затянулся, но в этом году его удалось доснять. Об идее съёмок рассказал замдиректора екатеринбургского МУП "Комбинат специализированного обслуживания" Дмитрий Хазов.
"У нас в 2020 году было 10-летие ассоциации "Похоронные организации Урала", которую я возглавляю, и мы решили выпустить клип на эту песню. Собрались с друзьями-похоронщиками, записали. Но в прошлом году пандемия не дала нам возможность доделать его, в этом году мы его досняли и в конце января выпустили. Ребята не удержались — давай везде выкладывать его на YouTube", — поведал Хазов.
А в Москве ранее ритуальщики не поделили клиента и подрались у квартиры покойного.
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