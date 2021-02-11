"Новый этический рейх". Богомолов выступил с антизападным манифестом

Худрук Московского театра на Малой Бронной Константин Богомолов выступил с манифестом "Похищение Европы 2.0", в котором порассуждал об изменениях на Западе и дальнейшем пути России. Текст опубликован в "Новой газете".

В своём манифесте режиссёр называет Европу "новым этическим рейхом", который выдаёт себя за "заточенное" на реализацию личностных свобод общество, а в действительности "ведёт борьбу с человеком как со сложной и трудноуправляемой энергией". Богомолов утверждает, что на Западе государство в лице полиции и силовиков "очеловечилось" и "гуманизировалось", а роль подавителей инакомыслия и "штурмовиков" перешло к "условно прогрессивному" обществу. По его мнению, в этом "рейхе" человека натаскивают на любовь и лишают права свободно ненавидеть.

"Новый нетрадиционный тоталитаризм пошёл дальше и хочет контролировать эмоции. Ограничение свободы эмоции отдельного человека — это революционная концепция нового этического рейха", — пишет режиссёр.

Богомолов полагает, что Россия благодаря стечению обстоятельств оказалась "в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти". Он призывает "отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека".

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о попытках Запада сделать из России "послушную" страну, на территории которой можно было бы продвигать свои интересы.

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