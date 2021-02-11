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Профессор объяснил Лайфу, почему обратился в Верховный суд для отмены масочного режима в России

Вместе с другими истцами он полагает, что требование о ношении масок фактически не выполняется, а потому в нём нет смысла.

11 февраля 2021, 15:53
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Верховный суд России принял в производство коллективный иск с требованием отменить обязательный марочный режим в стране. Как пояснил Лайфу один из авторов заявления — профессор, доктор медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории Владислав Шафалинов — произошла путаница в понятиях "медицинская маска" и "гигиеническая маска". Хотя у изделий совершенно разное предназначение.

"Гигиеническая маска — это текстильно-галантерейное изделие, которое применяется в качестве барьерного средства в целях фильтрации воздуха. Просто фильтрации воздуха. Изготовление гигиенической маски регулируется ТУ (техническими условиями). Ни о каких барьерных функциях в отношении бактерий, а уж тем более вирусов и речи не идёт. А медицинская маска — у неё другое предназначение. Она является медицинским изделием, изготовление её регулируется ГОСТом, и она предназначена для защиты от бактерий, отнюдь не вирусов", — сообщил Владислав Шафалинов.

Также в иске отмечается проблема соблюдения людьми самого масочного режима и последствий этого. Врач указал на то, что до сих пор не изучена и не установлена безопасность ношения масок для их носителя. Кроме того, зачастую люди носят маски, приспустив их с носа, хотя это ставит крест на полезных функциях изделия.

Если вы сейчас проедетесь в общественном транспорте, то увидите, что 90% людей носят маски, спустив их с носа, а это означает то, что сам народ не доверяет маскам как средствам защиты. Понятно, что ни о какой защите от вируса ни в каким масках речи не может быть, — отметил Владислав Шафалинов.

Требование не отменяется. Роспотребнадзор напомнил о необходимости носить маски

Требование не отменяется. Роспотребнадзор напомнил о необходимости носить маски

Напомним, в декабре 2020 года Верховный суд официально признал право продавцов отказывать в обслуживании клиентам без масок. Смоленские правозащитники попытались оспорить методические рекомендации Минпромторга, касающиеся введения в регионах обязательного перчаточно-масочного режима, поскольку, по мнению истцов, это противоречило положениям Гражданского кодекса РФ. Однако суд высшей инстанции их требования не поддержал.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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