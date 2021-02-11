Дворник-романтик-полиглот из Томска оказался бомжом и алкоголиком

В Церкви прославления — местной религиозной организации христиан-пятидесятников — рассказали, что мужчину зовут Виталий, ему 70 лет. Он безработный и находится на реабилитации от алкогольной зависимости, живя при храме. У него нет документов, телефона и официального места жительства. Виталий уверяет, что у него есть родственники в Сан-Франциско.