Дворник-романтик-полиглот из Томска оказался бомжом и алкоголиком
Мужчина утверждает, что у него есть родственники в Сан-Франциско.
Дворник-романтик из Томска процитировал "Битлз" и покорил наши сердечки
Дворник-философ из Томска, который приобрёл широкую известность благодаря короткому интервью местному телеканалу, оказался бездомным. Он проживает при евангелистском храме, выяснил "Подъём".
В Церкви прославления — местной религиозной организации христиан-пятидесятников — рассказали, что мужчину зовут Виталий, ему 70 лет. Он безработный и находится на реабилитации от алкогольной зависимости, живя при храме. У него нет документов, телефона и официального места жительства. Виталий уверяет, что у него есть родственники в Сан-Франциско.
Напомним, отвечая на вопрос о Дне влюблённых, Виталий процитировал строчку из песни группы The Beatles Can't buy me love и рассказал о планах почитать в этот день книгу Алана Уотса "Путь Дзен". А затем попрощался с корреспондентом на французском.
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