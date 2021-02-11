Путин рассказал, когда сделает прививку от коронавируса
Глава государства также объяснил, почему ещё не готов к вакцинации.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин ещё не сделал прививку от коронавируса, потому что придерживается прививочного плана. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос главного редактора "Независимой газеты" Константина Ремчукова на прошедшей встрече с главредами российских изданий.
Как сообщает "Коммерсант", российский лидер рассказал, что уже привился от гриппа и пневмококка, поэтому перед вакциной от ковида сперва посоветуется с врачами, чтобы выбрать наиболее подходящий период. Президент также допустил, что вакцинируется в конце лета или ближе к осени, когда его график наполнится рабочими поездками.
"Я не хочу обезьянничать, поэтому не буду это делать специально перед камерами. Но я, безусловно, поставлю нашу вакцину, которую считаю лучшей в мире по всем показателям", — добавил президент.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что осуждает утечки с прошедшей встречи президента с главредами изданий, поскольку мероприятие было off the record, то есть не под запись.
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