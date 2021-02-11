Дуров рассказал, какая реклама появится в Telegram
Он заверил, что данные юзеров не будут использоваться для таргетинга.
Фото © Shutterstock
Основатель Telegram Павел Дуров намерен приступить к монетизации мессенджера в связи с ростом числа активных пользователей до 500 миллионов. Теперь на платформе появятся реклама и платные сервисы, но в личных чатах объявления размещать не станут.
"Если мы введём рекламу в каналах формата "один ко многим", она будет контекстной, основанной на теме канала, а не таргетированной на основе каких-либо пользовательских данных", — написал Дуров в своём телеграм-канале.
При этом владельцы каналов смогут отказаться от показа рекламы. Также Telegram внедрит функционал для платных подписок и донатов. В частности, в мессенджере появятся платные стикеры с расширенными возможностями, а художники этих стикеров будут получать от их использования часть дохода.
Ранее сообщалось, что "Телеграм" стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире в январе этого года. По данным аналитической компании Sensor Tower, приложение обогнало TikTok и WhatsApp по общему количеству скачиваний в магазинах App Store и Google Play. За первый месяц 2021-го мессенджер скачали более 63 миллионов раз. Чаще всего "Телеграм" устанавливали в Индии и Индонезии.
Выбор редакции
Дуров рассказал, в чём секрет возросшей популярности Telegram
Наследный принц Дубая встретился с Павлом Дуровым
Какие приложения могут нанести вред смартфону: эксперт привёл несколько примеров
США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо
Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку
Комментариев: 0