Дуров рассказал, какая реклама появится в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров намерен приступить к монетизации мессенджера в связи с ростом числа активных пользователей до 500 миллионов. Теперь на платформе появятся реклама и платные сервисы, но в личных чатах объявления размещать не станут.

"Если мы введём рекламу в каналах формата "один ко многим", она будет контекстной, основанной на теме канала, а не таргетированной на основе каких-либо пользовательских данных", — написал Дуров в своём телеграм-канале.

При этом владельцы каналов смогут отказаться от показа рекламы. Также Telegram внедрит функционал для платных подписок и донатов. В частности, в мессенджере появятся платные стикеры с расширенными возможностями, а художники этих стикеров будут получать от их использования часть дохода.

Ранее сообщалось, что "Телеграм" стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире в январе этого года. По данным аналитической компании Sensor Tower, приложение обогнало TikTok и WhatsApp по общему количеству скачиваний в магазинах App Store и Google Play. За первый месяц 2021-го мессенджер скачали более 63 миллионов раз. Чаще всего "Телеграм" устанавливали в Индии и Индонезии.

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