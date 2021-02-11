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СМИ: Максим Топилин может покинуть пост главы Пенсионного фонда

Он занял эту должность чуть более года назад.

11 февраля 2021, 14:55
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Максим Топилин собирается покинуть пост главы Пенсионного фонда РФ, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, он уже объявил об этом сотрудникам ПФР, при этом преемника не называл.

Официально информация об отставке не подтверждена, в пресс-службе ПФР на запрос "Коммерсанта" не ответили. Тем не менее источники газеты не исключают, что уход Топилина с должности может быть связан с тем, что он "не вписался в команду нынешнего правительства".

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Напомним, Максим Топилин занимал пост министра труда и социальной защиты с 2012 по 2020 год. 22 января 2020 года он был назначен главой Пенсионного фонда РФ.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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