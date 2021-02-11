СМИ: Максим Топилин может покинуть пост главы Пенсионного фонда

Максим Топилин собирается покинуть пост главы Пенсионного фонда РФ, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, он уже объявил об этом сотрудникам ПФР, при этом преемника не называл.

Официально информация об отставке не подтверждена, в пресс-службе ПФР на запрос "Коммерсанта" не ответили. Тем не менее источники газеты не исключают, что уход Топилина с должности может быть связан с тем, что он "не вписался в команду нынешнего правительства".