В Москве вылечили женщину с полностью поражёнными ковидом лёгкими

Медики НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве спасли пациентку со стопроцентным поражением лёгких. Сейчас женщина уже здорова и готовится к выписке из больницы.

63-летняя пациентка попала в красную зону НИИ Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии. До последнего момента женщина не обращалась за медицинской помощью и занималась самолечением, что сильно усугубило ситуацию.

"По результатам КТ было выявлено 100%-ное поражение лёгких. Специалистам потребовалось почти три недели, чтобы вывести её из состояния, при котором необходима интенсивная терапия, стабилизировать и перевести из реанимации в палату", — говорится в сообщении столичного Депздрава.

Для того чтобы поставить пациентку на ноги, врачи использовали метод гипербарической оксигенации, когда насыщение крови кислородом происходит через плазму при повышенном атмосферном давлении. Врачи отмечают, что такой метод значительно эффективнее, чем подача кислорода другими способами, а также в целом увеличивает действие противовирусной терапии.

Как подчеркнули в департаменте, уже после первого сеанса пациентка могла самостоятельно вставать, двигаться и даже принимать душ. После пятого сеанса необходимость в кислородной поддержке организма вовсе пропала. За весь двухмесячный курс лечения ей оказывали не только физическую помощь, но и моральную, добавили в ведомстве. Сейчас пациентка готовится к выписке.

Ранее Лайф рассказывал про аналогичный случай в пензенской больнице, где врачи спасли мужчину с тяжёлой пневмонией и 100%-ным поражением лёгких.

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