Врачи усомнились, что перебои с кислородом могли убить пациентов подмосковной больницы

Кратковременное отключение подачи кислорода через аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) могло привести к гибели пациентов подмосковной ковидной больницы, только если они не могли дышать самостоятельно. Так считает врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. В беседе с Лайфом он заявил, что смерть пациентов, наиболее вероятно, наступила от первоначальной причины, по которой люди оказались под вентиляцией лёгких.

"Если именно аппарат ИВЛ отключили, когда человек полностью на ИВЛ и вообще не может дышать, тогда да, это может привести к механизмам смерти. Если просто кратковременно отключили подачу кислорода, но при этом дыхание продолжается, то нет", — сказал Овечкин.

При этом он отметил, что при коронавирусе смерть в результате тромбоэмболии лёгочной артерии достаточно распространённое явление, поскольку нарушается система кровотока. Среди других возможных причин смерти пациентов врач назвал недостаточное использование препаратов, изначально рассчитанных врачами, или крайне тяжёлое течение болезни. С Овечкиным согласен и его коллега, врач-пульмонолог Иван Тарасенко. Он считает, что прямой связи между отключением кислорода и развитием тромбоэмболии лёгочной артерии нет.

"Есть много факторов, которые к этому приводят. В первую очередь это нарушение свёртывающих свойств крови, в результате чего могут образовываться тромбы. Это может быть и нарушение ритма сердца, в результате которого возникают тромбы. У коронавирусных больных часто наблюдаются нарушения свёртываемости крови в сторону тромбообразования", — подчеркнул Тарасенко.

Врач также отметил, что смерть вполне могла наступить в случае полного отсутствия возможности дышать самостоятельно. Если помогал в этом пациенту аппарат ИВЛ, то его отключение могло бы закончиться трагедией, заключил Тарасенко.

Напомним, трагедия произошла несколько дней назад в реанимации ковидной больницы в подмосковном Одинцове после сбоя в подаче кислорода. В медучреждении подчеркнули, что смерть пациентов никак не связана с перебоями в подаче кислорода. Источник Лайфа уточнял, что в карточках пациентов в качестве причины смерти указали тромбоэмболию лёгочной артерии.

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