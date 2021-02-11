Ещё семь российских артистов признаны угрозой нацбезопасности Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины включило ещё семь российских музыкантов и актёров в список людей, которые "создают угрозу нацбезопасности". Об этом говорится на сайте ведомства.

В чёрном списке оказались пять солистов группы "Хор Турецкого": Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов. Также "угрозой нацбезопасности" сочли актёров фильма "Крым": Романа Курцына и Евгению Лапову. Таким образом, в списке теперь значится 171 человек.

Ранее Лайф сообщал, что Украину закрыли также для Валерия Сюткина. Артист не расстроился и не держит обид. Тем более что ехать туда не собирался.

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