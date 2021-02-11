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Ещё семь российских артистов признаны угрозой нацбезопасности Украины

Въезжать на территорию Незалежной запретили пяти солистам группы "Хор Турецкого".

11 февраля 2021, 13:55
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/TuretskyChoir/photos/1741563739236248" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Хор Турецкого</a></p>

Фото © Facebook / Хор Турецкого

Министерство культуры и информационной политики Украины включило ещё семь российских музыкантов и актёров в список людей, которые "создают угрозу нацбезопасности". Об этом говорится на сайте ведомства.

В чёрном списке оказались пять солистов группы "Хор Турецкого": Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов. Также "угрозой нацбезопасности" сочли актёров фильма "Крым": Романа Курцына и Евгению Лапову. Таким образом, в списке теперь значится 171 человек.

Алёну Апину признали угрозой безопасности Украины и запретили туда ездить

Алёну Апину признали угрозой безопасности Украины и запретили туда ездить

Ранее Лайф сообщал, что Украину закрыли также для Валерия Сюткина. Артист не расстроился и не держит обид. Тем более что ехать туда не собирался.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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