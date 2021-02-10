Час от кислородного сбоя до смерти пациента. Лайф публикует хронологию трагедии в подмосковном госпитале
По статье о причинении смерти по неосторожности возбудили уголовное дело.
Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку в подмосковной больнице, где скончались пациенты. Видео © LIFE
Сбой в подаче кислорода двум пациентам ковидного госпиталя в Подмосковье произошёл рано утром — в 6:14. Затем подача кислорода больным возобновилась лишь через 12 минут, сообщил Лайфу источник в экстренных службах. Смерть пациента наступила почти через час с разницей ровно в 20 минут. В 7:20 сначала погиб 47-летний А. Науменко, затем скончалась 79-летняя Н. Сорокина.
Как пояснил источник, в больнице была установлена ёмкость с кислородом, из которой газ подавался в два компрессионных бака — основной и вспомогательный. Лишь после этого кислород поступал в аппарат ИВЛ. По предварительным данным, при переключении основного бака на вспомогательный произошёл сбой.
Фото © LIFE
При этом главврач Владимир Гордеев отметил, что сам по себе инцидент с остановкой подачи кислорода не является причиной смерти пациентов.
"По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода", — заявил глава больницы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Ведётся следствие.
Как сообщал Лайф, в прошлом году похожая трагедия произошла в ростовской больнице № 20. Вечером в учреждении начались перебои с подачей кислорода, давление в сети упало до критического уровня, из-за чего скончалось несколько человек, находившихся на аппаратах ИВЛ. Выжившие пациенты пострадали от тяжёлой гипоксии. После этого случая две чиновницы ушли в отставку, а Росздравнадзор начал проверку по факту инцидента.