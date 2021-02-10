В Чечне ношение масок сделали необязательным

В Чечне отменяется обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. Однако власти пока рекомендуют их не снимать. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

"Мы отменяем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что ещё высока угроза CoViD-19 для тех, кто входит в группу риска или ещё не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцинации привитым от коронавируса", — отметил Кадыров.

Он добавил, что такое решение принято после взвешенной оценки ситуации в республике. Эпидемиологическая ситуация там улучшается.

Также Кадыров сообщил о снятии ограничений по передвижению через границы республики. Он отметил, что это важное решение в условиях растущего интереса туристов к региону.

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