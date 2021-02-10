СМИ: Юлия Навальная покинула Россию
Источник заявил, что она отправилась в Германию.
Фото © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV
Жена Алексея Навального Юлия покинула Россию, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. По данным агентства, Навальная вылетела во Франкфурт-на-Майне из аэропорта Домодедово.
Напомним, Навальные находились вместе в Германии до 17 января, когда они вернулись в Россию. В ФРГ они успели пообщаться с журналистом Юрием Дудём. После этого интервью некоторые эксперты сравнили Юлию с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая покинула родину и теперь периодически совершает визиты в страны ЕС и встречается с их руководством.
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