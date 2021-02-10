Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СМИ: Юлия Навальная покинула Россию

Источник заявил, что она отправилась в Германию.

10 февраля 2021, 13:32
10167

Фото © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Жена Алексея Навального Юлия покинула Россию, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. По данным агентства, Навальная вылетела во Франкфурт-на-Майне из аэропорта Домодедово.

Агент-жена? Почему чету Навальных подозревают в работе на иностранную разведку

Агент-жена? Почему чету Навальных подозревают в работе на иностранную разведку

Напомним, Навальные находились вместе в Германии до 17 января, когда они вернулись в Россию. В ФРГ они успели пообщаться с журналистом Юрием Дудём. После этого интервью некоторые эксперты сравнили Юлию с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая покинула родину и теперь периодически совершает визиты в страны ЕС и встречается с их руководством.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Немецкий МИД прокомментировал слова Лаврова про возможный разрыв отношений России и ЕС

сегодня в 15:18

Рассмотрение дела о клевете Навального на ветерана перенесли на 16 февраля

сегодня в 17:43

"Хотят расшатать систему": омские студенты пожаловались на поборы, но директор колледжа считает, что проблема не в деньгах

сегодня в 21:40

Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста

сегодня в 23:01

Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта

сегодня в 22:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1