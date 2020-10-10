Агент-жена? Почему чету Навальных подозревают в работе на иностранную разведку

Последняя встреча журналиста Юрия Дудя с четой Навальных показала жену блогера Юлию с неожиданной стороны. Это был полноценный выход в свет и фактически интервью на двоих. Некоторые эксперты считают, что те, кто проектировал эту съёмку, сделали это намеренно. И подобный акцент напоминает ставку, которую сделали на экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, что колесит теперь по свету в роли свадебного генерала и "настоящего" президента.

— Любопытное наблюдение, кто в этом тандеме главный — Навальный или его жена? Впервые так подробно, объёмно представлена жена блогера. Создаётся впечатление, что главная в этом семействе она — и модератор, и оператор, и бухгалтер, и промоутер. Но, во всяком случае, эта деталь интервью передачи Дудя обращает на себя внимание. Прослеживаются схемовые параллели с фигурой Тихановской. Думаю, что те, кто проектировал это двойное интервью, совершенно чётко ставили цель вывести на публичную арену жену Навального. Им это удалось, — отметил политолог Алексей Мартынов.

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Юрист и блогер Илья Ремесло рассказывает о всплывшем после передачи Дудя факте, как оппозиционный журналист, проживающий в Европе, и друг Навального уличил жену блогера в намеренном обмане.

— Интересный момент обнаружился и в интервью Дудю. Когда он спрашивал у неё, правда ли, что её отец был связан со спецслужбами, она как-то нервно засмеялась и ответила, что "в ГРУ не служил". А также добавила странную фразу, что, мол, её отец умер, когда ей было 18 лет. После чего журналист Олег Кашин, который прекрасно знает Навального и его семью и плотно с ними общался — они ходили вместе на разные мероприятия, пока Кашин жил в России, — опроверг эти слова. Он сказал, что отец Юлии Навальной не умер, а умер отчим. А её отец — Борис Борисович Абросимов — был из очень непростой советской семьи (по слухам, из семьи кагэбэшников) и работал секретарём посольства в Лондоне, — сказал Илья Ремесло. — Кашин сообщает, что её отец до сих пор там живёт. Он приводит пояснение, что Навальный даже не приходил к нему на день рождения, потому что это всегда совпадало с днём рождения отца Юлии Навальной. И Алексей всегда оправдывался, что не может прийти к нему: "Иду к тестю".

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Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло предположил, что Навальный "очень плотно сидит на связи с зарубежными специальными службами, и довольно давно". — То, как быстро Навального взяли в оборот в истории с отравлением, говорит о том, что у него дальние устоявшиеся связи с американской и британской разведками, потому что такого рода оппозиционеры сами выходят на инициативную вербовку, что называется, подставляются под специальные службы. Иначе бы Навальный не отыгрывал, как по сценарию, оперативные комбинации, в которых его сделали главным действующим лицом, — считает профессор Манойло.

Двойное интервью эксперты расценили как новый поворот. По мнению Манойло, фигура жены здесь логична и очень удобна в этом плане: "Это своеобразная Тихановская 2.0. Мы наблюдаем, как отрабатывается одна и та же оперативная комбинация".

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