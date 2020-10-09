Навальный, Певчих, "Новичок". Сложные ответы на простые вопросы

Чем дальше раскручивается "дело Навального", тем больше вопросов. Вроде сам герой восстал с койки и даёт интервью и хештегами цепляет подростков — модные мультики смотрит в самолёте, в "Контр-страйк" играет, а ощущение тумана, который игровое поле окутывает, всё плотнее. С одной стороны, мультики и бодрый берлинский пациент. С другой — всё новые факты о странной эвакуации пациента в Берлин через закрытые границы.

В нашумевшем интервью Дудь спрашивает Навального: "А кто такая Мария Певчих?" И ответ вроде бы простой — сотрудница ФБК. Впрочем, для тех, кто следит за деятельностью фонда, это новый персонаж саги о борьбе с коррупцией. Непубличная "сотрудница" с неясной миссией и удивительным папой оказалась настолько близко к телу, что Навальный даже при искусственно улыбающейся жене вынужден был уверять, что не жила Певчих с ним в номере. В номере не жила, а в самолёте с ним в Германию улетела. Да и в номере побывала у Навального, правда, уже в пустом, когда пациента спешно приземлили в Омске.

Итак, сейчас мы можем восстановить хронологию событий. Навальный садится в самолёт, и ему становится плохо. Единственный ближайший аэропорт на пути — в Омске, но, когда самолёт в воздухе, туда приходит сообщение о минировании через почтовый сервер tempr.email, который физически находится в Германии и предоставляет сервис анонимной регистрации электронных почтовых ящиков, не сохраняя при этом паролей, не ведя регистрации и не сохраняя лог-файлов.

Российские спецслужбы аэропорт не закрывают и сажают самолёт с Навальным в Омске. Навальному вкалывают атропин, подозревая отравление оксибутиратом, спасая ему жизнь. При этом на данном этапе у него определяют блокатор холинэстеразы, что подтвердят потом и германские врачи.

Сразу после информации, что самолёт всё-таки сел в Омске, Мария Певчих отправляется в номер Навального "изъять улики". Только вот как именно — будет сообщено только через четыре недели, когда появится видеозапись из номера с бутылками воды и сотрудниками ФБК без малейшего намёка на химзащиту. (Кстати, а почему горничные или отравители-злоумышленники не прибрали номер? Боялись подхватить немного "Новичка"? Но зато сотрудники ФБК хватали "улики" бесстрашно).

Итак, эта съёмка и эти бутылки в её кадрах появляются после того, как специалисты бундесвера запускают информацию о "Новичке". Но с бутылками вот какая история: их нет в ручной клади, как потом уверяла Певчих. А чтобы попасть в Омск из Томска, ей ведь нужно было лететь через Новосибирск.

Оставим в стороне вопросы о том, как можно спрятать в ручной клади бутылки, когда любая ёмкость на досмотре вызывает интерес служб аэропорта. Оставим в стороне и вопрос о том, как наши герои так легко пересекают границы (карантин ведь в Евросоюзе) и откуда у них с собой в Томске/Омске загранпаспорта с открытым Шенгеном. А Навальный ведь ещё под условным наказанием, ну да ладно. Экстраординарная ситуация, допустим, помощь высших сил в доставке документов. Но вот отсутствие у Марины Певчих бутылок при пересадке в Новосибирске интересно. Бутылка появляется, только когда следствие обнаруживает фото с камер наблюдения, где Певчих со своей карты (427938****0935) покупает в автомате в "стерильной зоне" аэропорта бутылку воды "Святой источник".

Работа идёт по хештегам. Навальный метит свою аудиторию комиксами и "Контр-страйком". А западные спецслужбы свою аудиторию — раскрученным "Новичком". Этот бренд действует на европейского обывателя сильнее, чем угроза иприта на солдат Первой мировой.

И вот тут мы вдруг узнаём самое интересное о Марии Певчих: эта женщина-невидимка ФБК, Мата Хари борьбы с коррупцией, оказывается не только близка к телу Навального в томском отеле и на борту медицинского самолёта в Германию — она близка ещё и к владельцу компании, создавшей "одноразовую насадку на типовой шприц со встроенной микроструктурой полых кремниевых микроигл". Это Константин Певчих, отец Марии. Человек, который изобрёл новый способ доставки вакцин пациенту безболезненным и незаметным уколом. Удивительные бывают совпадения.

Дудь прямо спросил Навального, а не подозревает ли он Марию Певчих в причастности к отравлению. Но Навальный подозревает Путина, а про Певчих говорит настолько общими фразами, что даже сотрудники ФБК задаются вопросом, как никому не известная сотрудница оказалась не только в этой поездке, но и на медицинском самолёте с Навальным и его женой? Или она сотрудница, но не ФБК?

Ох, сколько ещё открытий нам предстоит в ближайшее время, и это расследование может оказаться посильнее некоторых расследований ФБК. Только остаётся получить в Россию для разговора саму Марию Певчих, бутылку "Святого источника" из бундесвера и Ангелу Меркель с рассказом о деталях интимной беседы с вышедшим из комы пациентом. Но вместо Меркель это может быть и чин из курирующих пациента европейских спецслужб. Меркель же может пояснить, откуда появились информационные вбросы о "Новичке", слаженная работа СМИ по теме и слухи о возможном свёртывании "Северного потока — 2".

Хотя при чём здесь "Северный поток — 2"? Это же история, которая должна быть проста, как комикс для подростков: грозный тиран травит честного оппозиционера и мешает развитию "прекрасной России будущего". И если в этом будущем не будет "Северного потока — 2"… Хотя при чём здесь "Северный поток — 2"?