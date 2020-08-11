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"Наверное, я так и осталась слабой женщиной". Тихановская записала видеообращение и объяснила, почему покинула Белоруссию

Она выехала в Литву в ночь на 11 августа.

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к своим избирателям, в котором объяснила, почему покинула страну и уехала в Литву.

Я думала, что вся эта кампания меня закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, какой была изначально, — начала она обращение.

Тихановская объяснила, что тяжёлое решение покинуть родину приняла самостоятельно. Она уехала к детям, потому что они — самое важное в жизни.

И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит, — добавила политик.

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Там заявляют, что часть команды Тихановской ещё "в заложниках".

Напомним, ранее глава МИД Литвы заявил, что Светлана Тихановская покинула Белоруссию и прибыла в прибалтийскую страну. Позже эти данные изданию TUT.BY подтвердил Пограничный комитет. По его данным, экс-кандидат в президенты оформила выезд в 03:30 11 августа.

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