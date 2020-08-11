"Наверное, я так и осталась слабой женщиной". Тихановская записала видеообращение и объяснила, почему покинула Белоруссию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к своим избирателям, в котором объяснила, почему покинула страну и уехала в Литву.
— Я думала, что вся эта кампания меня закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, какой была изначально, — начала она обращение.
Тихановская объяснила, что тяжёлое решение покинуть родину приняла самостоятельно. Она уехала к детям, потому что они — самое важное в жизни.
— И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит, — добавила политик.
"Не было выбора". В штабе основной соперницы Лукашенко объяснили её побег из страныТам заявляют, что часть команды Тихановской ещё "в заложниках".
Напомним, ранее глава МИД Литвы заявил, что Светлана Тихановская покинула Белоруссию и прибыла в прибалтийскую страну. Позже эти данные изданию TUT.BY подтвердил Пограничный комитет. По его данным, экс-кандидат в президенты оформила выезд в 03:30 11 августа.