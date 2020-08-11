"Не было выбора". В штабе основной соперницы Лукашенко объяснили её побег из страны

Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую решили вывезти из страны в Литву, так как это позволило освободить начальника её штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Об этом заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.
— У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы, — передаёт слова Ковальковой агентство TUT.BY.
Основной целью она назвала прекращение кровопролития. Представительница Тихановской заверяет, что бороться за победу политик намерена только легальными, ненасильственными способами. Ковалькова призвала все демократические силы и сторонников перемен объединяться, чтобы договариваться о совместных действиях.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.