"Не было выбора". В штабе основной соперницы Лукашенко объяснили её побег из страны

Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую решили вывезти из страны в Литву, так как это позволило освободить начальника её штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Об этом заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

— У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы, — передаёт слова Ковальковой агентство TUT.BY.

Основной целью она назвала прекращение кровопролития. Представительница Тихановской заверяет, что бороться за победу политик намерена только легальными, ненасильственными способами. Ковалькова призвала все демократические силы и сторонников перемен объединяться, чтобы договариваться о совместных действиях.