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"Не было выбора". В штабе основной соперницы Лукашенко объяснили её побег из страны

Там заявляют, что часть команды Тихановской ещё "в заложниках".

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Фото © Telegram / "Страна для жизни"

Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую решили вывезти из страны в Литву, так как это позволило освободить начальника её штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Об этом заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

Штаб Тихановской заявил, что она вышла на связь

С политиком всё в порядке.

У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы, — передаёт слова Ковальковой агентство TUT.BY.

Основной целью она назвала прекращение кровопролития. Представительница Тихановской заверяет, что бороться за победу политик намерена только легальными, ненасильственными способами. Ковалькова призвала все демократические силы и сторонников перемен объединяться, чтобы договариваться о совместных действиях.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста.

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