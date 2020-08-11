Литовские дипломаты сообщили о бегстве Светланы Тихановской в Вильнюс

— Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве, — написал он во вторник на своей странице в "Твиттере" .

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.