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Литовские дипломаты сообщили о бегстве Светланы Тихановской в Вильнюс

Как уточнил глава МИД Литвы, кандидат в президенты Белоруссии находится в безопасности.

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится в Литве. Об этом сообщил глава литовского Министерства иностранных дел Линас Линкявичюс.

Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве, — написал он во вторник на своей странице в "Твиттере".

Байден поддержал участников протестов в Белоруссии и раскритиковал Лукашенко

Он призвал воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

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