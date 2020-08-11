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Байден поддержал участников протестов в Белоруссии и раскритиковал Лукашенко

Он призвал воздержаться от насилия в отношении мирных демонстрантов.

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Фото © Zuma / TASS

Кандидат на пост президента США Джо Байден раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко, комментируя недавние выборы главы государства и последовавшие за ними протесты.

Байден заявил, что в республике необходим честный подсчёт голосов. Он призвал освободить политических заключённых и воздержаться от насилия в адрес мирных демонстрантов.

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Он подчеркнул, что необходимо "правильно подсчитать голоса".

Это не похоже на действия политического лидера, уверенного, что он победил на честных выборах, — приводится заявление Байдена на сайте Medium.

По его словам, спустя 26 лет народ Белоруссии желает, чтобы его выслушали, выходит на мирные акции, а его встречают силовики со слезоточивым газом и резиновыми пулями. Кроме того, по мнению политика, Лукашенко целенаправленно отключает интернет и арестовывает независимых журналистов, чтобы замолчать ситуацию.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми.

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