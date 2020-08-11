Байден поддержал участников протестов в Белоруссии и раскритиковал Лукашенко

Кандидат на пост президента США Джо Байден раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко, комментируя недавние выборы главы государства и последовавшие за ними протесты.

Байден заявил, что в республике необходим честный подсчёт голосов. Он призвал освободить политических заключённых и воздержаться от насилия в адрес мирных демонстрантов.

— Это не похоже на действия политического лидера, уверенного, что он победил на честных выборах, — приводится заявление Байдена на сайте Medium.

По его словам, спустя 26 лет народ Белоруссии желает, чтобы его выслушали, выходит на мирные акции, а его встречают силовики со слезоточивым газом и резиновыми пулями. Кроме того, по мнению политика, Лукашенко целенаправленно отключает интернет и арестовывает независимых журналистов, чтобы замолчать ситуацию.