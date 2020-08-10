"Фальсификация и трагедия". Американский сенатор пригрозил Лукашенко санкциями по итогам выборов

Американский сенатор Роберт Менендес призвал Евросоюз и США ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если тот не пересмотрит результаты выборов.

— Выборы были фальсификацией и трагедией для белорусов, которые сильно рисковали ради свободы. Если насильственное попрание демократических ценностей продолжится, то я ожидаю, что США и ЕС быстро восстановят санкции против Александра Лукашенко и его окружения, — цитирует письменное заявление демократа ТАСС.

Менендес подчеркнул, что прежние политические договорённости, достигнутые между США и Белоруссией, окажутся ничтожны, если голоса не будут "подсчитаны правильно" или не пройдут новые выборы по международным демократическим стандартам.

Сенатор также считает недопустимым арест гражданина США Виталия Шклярова и репрессии против участников акций протеста.