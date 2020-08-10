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"Фальсификация и трагедия". Американский сенатор пригрозил Лукашенко санкциями по итогам выборов

Он подчеркнул, что необходимо "правильно подсчитать голоса".

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Фото © AP / TASS

Американский сенатор Роберт Менендес призвал Евросоюз и США ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если тот не пересмотрит результаты выборов.

Выборы были фальсификацией и трагедией для белорусов, которые сильно рисковали ради свободы. Если насильственное попрание демократических ценностей продолжится, то я ожидаю, что США и ЕС быстро восстановят санкции против Александра Лукашенко и его окружения, цитирует письменное заявление демократа ТАСС.

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Он отметил, что США осуждают насилие в отношении протестующих и задержания сторонников оппозиции.

Менендес подчеркнул, что прежние политические договорённости, достигнутые между США и Белоруссией, окажутся ничтожны, если голоса не будут "подсчитаны правильно" или не пройдут новые выборы по международным демократическим стандартам.

Сенатор также считает недопустимым арест гражданина США Виталия Шклярова и репрессии против участников акций протеста.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. У его главной соперницы на выборах Светланы Тихановской — около 10%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Тихановская подала жалобу в ЦИК.

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