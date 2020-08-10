Основная соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК на итоги выборов

По мнению оппозиционеров, с результатом от 70 до 90% голосов победил их кандидат.

Штаб Тихановской заявил о непризнании результатов выборов в Белоруссии По мнению оппозиционеров, с результатом от 70 до 90% голосов победил их кандидат.

Тихановская требует признать недействительными результаты выборов и настаивает на проведении повторного подсчёта голосов, а в ряде участков и повторного голосования.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. У его главной соперницы на выборах Светланы Тихановской — около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии.