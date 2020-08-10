"Это не по-братски". Захарова отреагировала на задержание российских журналистов в Минске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бить журналистов по голове — "не по-братски". Так она прокомментировала жёсткое задержание представителей российских СМИ, освещавших беспорядки в Белоруссии.

— Да, журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания. И наличие разрешительного документа — обязательное условие их легальной деятельности. Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Её им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове. Это точно не по-братски. Так нельзя! — написала дипломат в "Фейсбуке".

Захарова не ожидала, что будет заниматься защитой российских журналистов от непропорциональных действий силовиков "в братской Белоруссии" именно сегодня — в день, когда исполнилось пять лет с момента её назначения на должность главы Департамента информации и печати МИД РФ.