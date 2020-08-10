"Настоящие патриоты". Лукашенко оценил работу милиции и военных при подавлении протестов

Сотрудники правоохранительных органов и военные, участвовавшие в пресечении массовых беспорядков в Белоруссии после выборов нового президента страны, вели себя достойно, как настоящие патриоты. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

— Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели. Настоящие патриоты. Фейки сейчас выбрасывают, что чуть ли не в каком-то городе ребята из ОМОНа щиты сложили. Начинаю уточнять — абсолютное враньё. Обычные, простые ребята. Говорят: "Мы страну на щиты не складываем, мы будем её защищать, насколько это возможно", — заявил президент Белоруссии.

Также Лукашенко опроверг сообщения о том, что в результате массовых беспорядков в Минске погиб один человек.

— Информация [распространялась], что он якобы с Польши приехал революцию делать и его убили. Начинаем искать по всей стране — фейк! Понимаете, им нужна была сакральная жертва, — подытожил президент Белоруссии.