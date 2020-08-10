Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Настоящие патриоты". Лукашенко оценил работу милиции и военных при подавлении протестов

Белорусский лидер опроверг сообщения о том, что в одном из городов ОМОН отказался разгонять протестующих.

278

Сотрудники правоохранительных органов и военные, участвовавшие в пресечении массовых беспорядков в Белоруссии после выборов нового президента страны, вели себя достойно, как настоящие патриоты. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели. Настоящие патриоты. Фейки сейчас выбрасывают, что чуть ли не в каком-то городе ребята из ОМОНа щиты сложили. Начинаю уточнять абсолютное враньё. Обычные, простые ребята. Говорят: "Мы страну на щиты не складываем, мы будем её защищать, насколько это возможно", — заявил президент Белоруссии.

Также Лукашенко опроверг сообщения о том, что в результате массовых беспорядков в Минске погиб один человек.

Информация [распространялась], что он якобы с Польши приехал революцию делать и его убили. Начинаем искать по всей стране фейк! Понимаете, им нужна была сакральная жертва, — подытожил президент Белоруссии.

"Вы хотели мордобоя!" Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Он подчеркнул готовность дать "мгновенный ответ" на любые попытки "ввергнуть страну в хаос".

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.

Выбор редакции

Loading...