"Вы хотели мордобоя!" Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал первое заявление после объявления предварительных результатов выборов президента. Он ответил на вопросы журналистов в ходе посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация".
— Вы хотели мордобоя!.. Пока мордобоя не было, мы вас просто поставили на место. Я хочу, чтобы было спокойно. Что вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы я ввергнул в хаос страну? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, что я не защитил в том числе вас и вашу семью, — ответил он корреспондентке на вопрос, готова ли власть на перемены, которых требуют протестующие.
Лукашенко подчеркнул готовность дать "мгновенный ответ" на любые попытки ввергнуть страну в хаос. При этом белорусский лидер добавил, что "политика одна должна быть — люди".
"Люди кричат, гранаты взрываются". Минчанка рассказала Лайфу о ночи протестов — видеоПравозащитники уже сообщают об одном погибшем.
Как сообщал Лайф, накануне в Белоруссии состоялись выборы президента. Предварительные итоги голосования, согласно которым с большим отрывом побеждает Лукашенко, многим жителям страны не понравились, и люди устроили многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Местные правозащитники сообщили об одном погибшем в результате ночных протестов.