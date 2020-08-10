"Вы хотели мордобоя!" Лукашенко сделал первое заявление после выборов

— Вы хотели мордобоя!.. Пока мордобоя не было, мы вас просто поставили на место. Я хочу, чтобы было спокойно. Что вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы я ввергнул в хаос страну? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, что я не защитил в том числе вас и вашу семью, — ответил он корреспондентке на вопрос, готова ли власть на перемены, которых требуют протестующие.