Страдает астмой. Близкие основателя WarGonzo Семёна Пегова обеспокоены его состоянием после жестокого задержания

Задержанный ночью в Минске российский журналист Семён Пегов, основатель WarGonzo, болен астмой. Близкие военкора поделились с Лайфом опасениями за его здоровье — во время приступов удушья ему необходимо пользоваться ингалятором. Родственники переживают, что силовики могли отобрать препарат у Пегова.

Также стало известно, что журналист находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. Эту информацию затем подтвердили в Посольстве РФ. Пегов не выходил на связь ни с родными, ни с коллегами почти сутки. Вызывает опасения и тот факт, что на кадрах с моментом задержания он без сознания — в автозак Пегова волокли по земле за руки.