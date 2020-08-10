Страдает астмой. Близкие основателя WarGonzo Семёна Пегова обеспокоены его состоянием после жестокого задержания

Задержанный ночью в Минске российский журналист Семён Пегов, основатель WarGonzo, болен астмой. Близкие военкора поделились с Лайфом опасениями за его здоровье — во время приступов удушья ему необходимо пользоваться ингалятором. Родственники переживают, что силовики могли отобрать препарат у Пегова.
Также стало известно, что журналист находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. Эту информацию затем подтвердили в Посольстве РФ. Пегов не выходил на связь ни с родными, ни с коллегами почти сутки. Вызывает опасения и тот факт, что на кадрах с моментом задержания он без сознания — в автозак Пегова волокли по земле за руки.
Опубликовано последнее сообщение оператора WarGonzo перед исчезновением в МинскеПо предварительным данным, он был задержан силовиками вместе с основателем проекта Семёном Пеговым.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Согласно предварительным итогам голосования, с большим отрывом побеждает Александр Лукашенко. Недовольные официальными результатами белорусы устроили в ночь на 10 августа многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Всего за ночь было задержано около трёх тысяч человек.