В Белоруссии отключили связь. Как связаться с родными и близкими оттуда во время протестов?

В Белоруссии отключили Интернет после выборов президента страны. Местные жители не могут зайти в Сеть и, как следствие, связаться с другими людьми в соцсетях и мессенджерах. Что произошло и можно ли связаться с ними, находясь в другой стране, — в материале Лайфа.

Что происходит?

В воскресенье, 9 августа, в Минске начали отключать Интернет, сотовую связь и стационарные телефоны. Об этом сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на сотрудника белорусского сотового оператора.

Собеседник издания рассказал, что им поступило распоряжение об отключении всей связи в Минске в день выборов президента.

— Связь вырубят не только в центре города, но и на окраинах... Городские [телефоны] тоже отключат. Полная блокировка. Ещё предупредили, что перебои начнутся уже 8 августа вечером, — сказал собеседник газеты.

Какие последствия?

Первые последствия появились как раз 9-го числа примерно в 21:00. Через час после окончания голосования почти все белорусские сайты перестали работать, причём дело не в блокировке Сети, они не открывались даже у россиян и жителей других стран.

Среди них независимый новостной сайт tut.by, сайт "Белта" и даже специальный сайт ЦИК страны, посвящённый выборам. В общем, почти все ресурсы с доменом .by.

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Также принятые меры жители ощутили уже после выборов, 10-го числа. Интернет работал медленно или вовсе перестал. Местные жители не могли открыть сайты в браузере или загрузить приложения. Мессенджер Telegram, по словам белорусов, загружался через раз.

Как белорусы обходят ограничения?

Депутат Антон Горелкин сообщил в официальном Telegram-канале, что о возможных проблемах с Интернетом было известно заранее. Компании заранее выбирали возможные решения проблемы.

— Проблему планировали решать по-разному: кто-то собирался временно вывезти сотрудников в Россию, кто-то закупал польские сим-карты, которые хорошо ловят мобильный интернет у западных границ, — говорит эксперт.

Обойти ограничения не так просто. VPN помогают далеко не всегда. Как сообщают СМИ, в Белоруссии не функционирует ряд популярных VPN-сервисов, в частности TunnelBear. Видимо, в Белоруссии также заблокировали Proxy и VPN.

Как связаться с родными из Белоруссии?

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Решение проблемы — сотовая связь. Лайф связался с несколькими жителями страны. Они, по их же словам, испытывают проблемы исключительно с соединением с Интернетом, тогда как звонки и SMS могут получать и отправлять без ограничений.

— Телефоны нормально работают, почти как обычно. А Интернета нет, — рассказал нам один из них.