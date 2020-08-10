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Эксперт назвала новые востребованные профессии в России

По её словам, с развитием цифровизации будут обновляться почти все специальности.

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Фото © Pixabay

Директор по развитию систем профессиональных квалификаций ВНИИ труда Ирина Волошина уверяет, что развитие современных интернет-технологий привело к появлению новых профессий. Об этом она рассказала в беседе с РИА "Новости".

Она отметила, что одними из наиболее востребованных новых профессий являются специалист по интеграции облачных приложений и специалист по большим данным. Кроме того, для внедрения новых технологий на производстве и транспорте нужны специалисты по промышленной робототехнике.

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Сам по себе этот термин уже давно не связан именно с курением.

Волошина добавила, что сейчас также востребованы операторы дистанционного управления мотор-вагонным подвижным составом.

Это перспективная профессия, которая уже сейчас становится реальностью. Сейчас беспилотные локомотивы курсируют только по Московскому центральному кольцу, но постепенно они будут вытеснять привычные поезда и на других маршрутах. Задача оператора — контролировать движение из центра управления и, в случае внештатной ситуации, управлять поездом дистанционно, — заметила эксперт.

Также Волошина поведала, что сейчас растёт спрос на операторов 3D-моделирования. По её мнению, такие специалисты нужны в строительстве, медицине, машиностроении, авиастроении, издательском деле и других отраслях.

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Их определили по результатам анализа вакансий за май 2020 года.

Волошина пояснила, что с развитием цифровизации будут обновляться почти все специальности. В первую очередь, появления новых профессий следует ожидать в таких отраслях, как нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.

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