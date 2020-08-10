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Трамп заявил, что не хотел добавлять своё лицо на "скалу президентов" США

При этом он отметил, что это "очень хорошая идея", учитывая его заслуги во главе государства.

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Фото © Pixabay

Президент США Дональд Трамп назвал фальшивыми публикации американских СМИ, в которых говорится о том, что он мечтал добавить свой профиль на высеченный в скале Рашмор мемориал, посвящённый его историческим предшественникам: Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну.

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Отмечается, что пока он не отказался от финансирования предвыборной кампании.

Это фальшивые новости от провальной [газеты] The New York Times и [телеканала] CNN с плохими рейтингами. Я никогда не предлагал этого,написал Трамп в "Твиттере".

При этом Трамп отметил, что, исходя из итогов его пребывания на посту президента, которое, по его словам, было более результативным, чем "любое другое президентство", его появление на скале — это очень хорошая идея.

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Президент попытался передать слово другому корреспонденту, но у него не вышло.

Ранее Лайф сообщал, что американский рэпер Канье Уэст, совсем недавно претендовавший на роль кандидата в президенты США, тоже хотел занять место на легендарной скале и даже опубликовал в своих соцсетях фотографию того, как это должно выглядеть.

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