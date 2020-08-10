Трамп заявил, что не хотел добавлять своё лицо на "скалу президентов" США

Президент США Дональд Трамп назвал фальшивыми публикации американских СМИ, в которых говорится о том, что он мечтал добавить свой профиль на высеченный в скале Рашмор мемориал, посвящённый его историческим предшественникам: Джорджу Вашингтону, Томасу Джефферсону, Теодору Рузвельту и Аврааму Линкольну.

— Это фальшивые новости от провальной [газеты] The New York Times и [телеканала] CNN с плохими рейтингами. Я никогда не предлагал этого, — написал Трамп в "Твиттере".

При этом Трамп отметил, что, исходя из итогов его пребывания на посту президента, которое, по его словам, было более результативным, чем "любое другое президентство", его появление на скале — это очень хорошая идея.