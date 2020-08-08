Трамп хотел добавить своё лицо на легендарную скалу президентов США

Президент США Дональд Трамп хотел, чтобы его лицо было высечено рядом с барельефами четырёх глав государства на горе Рашмор в штате Южная Дакота. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, губернатор штата Кристи Ноэм несколько лет активно пыталась добиться согласия нынешнего главы Белого дома на приезд к легендарной горе в День независимости США. Уточняется, что во время беседы Трамп поделился с Ноэм идеей добавить свой барельеф на склон горы, где высечены портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Кроме того, отмечается, что в 2019 году один из сотрудников администрации президента интересовался у руководства штата Южная Дакота о том, какие формальности требуется выполнить, чтобы на горе появился ещё один портрет главы государства. Также стоит отметить, что Ноэм во время приезда Трампа в июле вручила ему муляж горы Рашмор высотой около метра с барельефами пяти президентов, включая и действующего американского лидера.

Напомним, Трамп стал лишь вторым президентом страны после Джорджа Буша — старшего, который посетил гору Рашмор в рамках празднования Дня независимости.