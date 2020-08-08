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Трамп хотел добавить своё лицо на легендарную скалу президентов США

Ранее губернатор штата Южная Дакота вручила ему муляж горы Рашмор с барельефами пяти президентов, включая его самого.

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Фото © ТАСС / AP

Президент США Дональд Трамп хотел, чтобы его лицо было высечено рядом с барельефами четырёх глав государства на горе Рашмор в штате Южная Дакота. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, губернатор штата Кристи Ноэм несколько лет активно пыталась добиться согласия нынешнего главы Белого дома на приезд к легендарной горе в День независимости США. Уточняется, что во время беседы Трамп поделился с Ноэм идеей добавить свой барельеф на склон горы, где высечены портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

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На мемориале высечены портреты четырёх лидеров страны.

Кроме того, отмечается, что в 2019 году один из сотрудников администрации президента интересовался у руководства штата Южная Дакота о том, какие формальности требуется выполнить, чтобы на горе появился ещё один портрет главы государства. Также стоит отметить, что Ноэм во время приезда Трампа в июле вручила ему муляж горы Рашмор высотой около метра с барельефами пяти президентов, включая и действующего американского лидера.

Напомним, Трамп стал лишь вторым президентом страны после Джорджа Буша — старшего, который посетил гору Рашмор в рамках празднования Дня независимости.

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Для определения сильнейшего он использует собственную систему "13 ключей".

Мемориал на горе Рашмор создали в 1927–1941 годах к 150-летию основания Америки.

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