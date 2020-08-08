Ливанская армия вытеснила протестующих из здания МИД страны

#BREAKING: Lots of government forces have just arrived #Beirut #Lebanon!#BeirutExplosions #lebanoncrisis#Lebanon_Explosion#LebanonExplosion #LebanonProtests#lebanonprotest #Beyrouth #Beyrut #BeirutExplosion #Libanon #PrayersForBeirut #PrayForLebanon #Iran #Israel #Turkey pic.twitter.com/zZn9XiPYVo— Faruk Firat (@FarukFirat1987) August 8, 2020
Военнослужащие армии Ливана сумели вытеснить участников протестов из здания МИД страны, который те ранее заняли. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Сообщается, что крупное армейское подразделение сумело войти в здание через три часа после того, как участники акций протеста объявили офис дипведомства штабом "Революции 17 октября".
Кроме того, местные жители сообщают в соцсетях о том, что ливанские военные активно входят в Бейрут.
Демонстранты в Бейруте выдвинули требования об отставке верхушки правительстваОни считают, что свои посты должны покинуть президент, спикер и премьер-министр Ливана.
8 августа в центре Бейрута у здания парламента начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции. Военные открыли огонь для разгона протестующих. В ходе акций протестующие отправились на штурм ряда министерств Ливана.