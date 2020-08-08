Ливанская армия вытеснила протестующих из здания МИД страны

Военнослужащие армии Ливана сумели вытеснить участников протестов из здания МИД страны, который те ранее заняли. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что крупное армейское подразделение сумело войти в здание через три часа после того, как участники акций протеста объявили офис дипведомства штабом "Революции 17 октября".

Кроме того, местные жители сообщают в соцсетях о том, что ливанские военные активно входят в Бейрут.