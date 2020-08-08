Протестующие в Бейруте направились на штурм четвёртого министерства

Участники демонстраций в Бейруте приступили к штурму уже четвёртого подряд правительственного учреждения. И на этот раз им стало Министерство энергетики Ливана. Ранее участники беспорядков также ворвались в здания Министерства экономики, окружающей среды и МИД.

Незадолго до этого участники протестов в Бейруте опубликовали видеообращение, в котором заявили, что захваченное ими здание Министерства иностранных дел Ливана теперь становится штабом "Революции 17 октября".

По данным ливанского Красного Креста, количество пострадавших в ходе столкновений между митингующими и силовиками в Бейруте увеличилось до 172. 55 раненых госпитализированы, ещё 117 пострадавшим оказывают помощь на месте.