В Бейруте военные открыли огонь для разгона протестующих — видео

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Ливанские силы безопасности открыли огонь в районе здания парламента, чтобы разогнать протестующих в Бейруте. Кадры публикуют пользователи Twitter.
Более тысячи людей требуют отставки правительства и реформ. Также митингующие сожгли портреты президента и нескольких министров после того, как захватили здание МИД, сообщают местные СМИ. Ливанские военные пошли на штурм здания.
صور مباشرة من مقر #وزارة_الخارجية_اللبنانية لمتظاهرين يقومون بحرق صورة للرئيس اللبناني #ميشيل_عون كانت معلقة بديوان عام الوزارة#انفجار_بيروت#بيروتpic.twitter.com/OlDGd2PYrq— صحيفة المناطق (@AlMnatiq) August 8, 2020
По данным телеканала Al-Hadath, в результате стрельбы в центре Бейрута погиб один сотрудник сил безопасности, ещё несколько человек ранены.
Демонстранты в Бейруте установили в центре города виселицу — видеоУ протестующих есть разные мнения о том, как следует поступить с властями.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что в центре Бейрута у здания парламента начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции. По информации СМИ, стражи порядка применяют слезоточивый газ, чтобы отбросить людей от здания парламента. Митингующие в ответ бросают камни.