Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Бейруте военные открыли огонь для разгона протестующих — видео

Митингующие сожгли портреты президента Ливана и нескольких министров.

232

Видео © Twitter / Simulation Warlordus

Ливанские силы безопасности открыли огонь в районе здания парламента, чтобы разогнать протестующих в Бейруте. Кадры публикуют пользователи Twitter.

Более тысячи людей требуют отставки правительства и реформ. Также митингующие сожгли портреты президента и нескольких министров после того, как захватили здание МИД, сообщают местные СМИ. Ливанские военные пошли на штурм здания.

По данным телеканала Al-Hadath, в результате стрельбы в центре Бейрута погиб один сотрудник сил безопасности, ещё несколько человек ранены.

Демонстранты в Бейруте установили в центре города виселицу — видео

У протестующих есть разные мнения о том, как следует поступить с властями.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в центре Бейрута у здания парламента начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции. По информации СМИ, стражи порядка применяют слезоточивый газ, чтобы отбросить людей от здания парламента. Митингующие в ответ бросают камни.

Выбор редакции

Loading...