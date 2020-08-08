В Бейруте военные открыли огонь для разгона протестующих — видео

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Ливанские силы безопасности открыли огонь в районе здания парламента, чтобы разогнать протестующих в Бейруте. Кадры публикуют пользователи Twitter.

Более тысячи людей требуют отставки правительства и реформ. Также митингующие сожгли портреты президента и нескольких министров после того, как захватили здание МИД, сообщают местные СМИ. Ливанские военные пошли на штурм здания.

صور مباشرة من مقر #وزارة_الخارجية_اللبنانية لمتظاهرين يقومون بحرق صورة للرئيس اللبناني #ميشيل_عون كانت معلقة بديوان عام الوزارة#انفجار_بيروت#بيروتpic.twitter.com/OlDGd2PYrq — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) August 8, 2020

По данным телеканала Al-Hadath, в результате стрельбы в центре Бейрута погиб один сотрудник сил безопасности, ещё несколько человек ранены.